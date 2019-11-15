شكرا لقرائتكم خبر عن أصحاب الفرحة يتحدثون.. نجوم المنتخب الأولمبى: ننتظر الدعم الجمهور بنصف النهائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل المنتخب الأولمبي عروضه الممتعة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب التى تستضيفها مصر حتى 22 نوفمبر الجارى، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، بعد تحقيق العلامة الكاملة فى المجموعة الأولى بثلاثة انتصارات مستحقة على كبار القارة السمراء.

نجوم الفراعنة وأصحاب الفرحة تحدثوا بعد الفوز فى اللقاء الأخير على الكاميرون، والذى حجز البطاقة الأولى فى تأهل الفراعنة لنصف النهائى ليحتفظ المنتخب الوطنى بخوض مباراته فى نصف النهائى على استاد الرعب.

مصطفى محمد

أكد مصطفى محمد، مهاجم المنتخب الوطنى والزمالك، أنه لا يلتفت للألقاب الفردية قائلاً، "لا ألتفت للألقاب الفردية، سواء الفوز بجائزة أفضل لاعب من عدمه، المهم الفوز والتأهل لطوكيو 2020."

وشدد مهاجم الفراعنة على أن الفريق لا يلتفت للدفاع أو الهجوم أو من يسجل الأهداف، فالكل يعمل كمجموعة واحدة، مؤكدا أن كل تركيزه مع المنتخب والتأهل للأولمبياد والفوز بالبطولة، ولا يشغله الجوائز الفردية وأن يصبح هداف البطولة أو هداف مصر الأول وغيرها من الألقاب.

عمر صلاح

أعرب عمر صلاح، حارس مرمى الفراعنة، عن سعادته بالفوز على الكاميرون وتحقيق العلامة الكاملة، قائلا، "أبارك للاعبين والجهاز الفنى والجمهور على الصعود إلى نصف النهائى".

وأضاف حارس المنتخب، "الجمهور يمثل دافعا كبيرا لنا خلال المباريات، ونتمنى أن تزيد الأعداد خلال اللقاء المقبل، الذى سيحسم صعود المنتخب إلى الأولمبياد".

أسامة جلال

رفض أسامة جلال، لاعب المنتخب الوطنى، الحديث عن أى عروض سواء خارجية أو داخلية، وقال فى تصريحات صحفية، "لن أتحدث عن أية عروض سواء محلية أو خارجية فى الوقت الراهن، تركيزى مع المنتخب وزملائى والجهاز الفنى من أجل تحقيق الهدف وهو الصعود إلى الأولمبياد والفوز باللقب القارى".

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وأضاف مدافع إنبى، "منافس مصر فى الدور المقبل سيكون قويًا للغاية، فالبطولة تضم 8 منتخبات من أفريقيا هى الأقوى، لكننا لا ننشغل باسم المنافس، فهدفنا الفوز بغض النظر عن المنافس".

كريم العراقي

أكد كريم العراقى، ظهير أيمن المنتخب الأولمبى، أن الفوز هو الهدف الوحيد للفراعنة فى جميع المباريات، قائلا، "هدفنا هو الفوز فى جميع المباريات، مباراة الكاميرون كانت مهمة لضمان الاستمرار على استاد القاهرة خلال الدور المقبل".

وأضاف ظهير أيمن المنتخب، "المدير الفنى شوقى غريب حذرنا من خطورة لاعبى الكاميرون، لاسيما فى الكرات الثابتة، وهو الأمر الذى نجحنا السيطرة عليه خلال الشوط الثانى".

بيكهام

وأكد أحمد رمضان بيكهام، لاعب المنتخب الوطنى، أن تحقيق العلامة الكاملة أمر مهم للمنتخب ويمنح اللاعبين المزيد من الثقة لمواصلة المشوار، مؤكداً أن المنتخب جاهز لأى منافس فى نصف النهائى.

وتابع بيكهام أنه يؤدى فى مركزى الديفيندر والمساك حسب رغبة الجهاز الفني، لكنه فى الأساس لاعب وسط ملعب.

وكشف أن لقب بيكهام سببه أنه كان يلعب وسط ملعب وظهير أيمن ويجيد تسديد الضربات الثابتة ولذلك أُطلق عليه هذا اللقب، تشبيها بأسطورة إنجلترا ديفيد بيكهام.