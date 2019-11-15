شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية المحلة يفاضل بين تامر مصطفى وأحمد سامى لقيادة الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مجلس إدارة بلدية المحلة ، برئاسة مصطفى السامولى، على المفاضلة بين تامر مصطفى المدير الفنى الأسبق لكوكاكولا وأحمد سامى المدير الفنى السابق لطلائع الجيش لاختيار أحدهما لقيادة الفريق فنيا خلال الفترة المقبلة خلفا لكرم جابر.

وكان كرم جابر قد رحل عن قيادة الفريق الفنية بعد التعادل الذى حققه أمام المنصورة بهدف لمثله فى الجولة الرابعة من المجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى.

ويسابق مجلس إدارة بلدية المحلة الزمن من أجل التعاقد مع مدير فنى جديد فى ظل ضغط المباريات وحاجة الفريق لحصد النقاط للعودة من جديد للمنافسة على الصعود للأضواء قبل فوات الأوان.