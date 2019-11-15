الأهلي يكشف موعد جراحة فتحي وعودة معلول وديانج

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أن التونسي علي معلول، الظهير الأيسر للفريق، سينتظم في التدريبات الجماعية يوم الخميس المقبل، بعد انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده في معسكره الحالي.

ويتواجد معلول في معسكر منتخب تونس استعدادا لخوض مباراتي ليبيا وغينيا الاستوائية، ضمن تصفيات أمم إفريقيا الكاميرون 2021.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للأهلي: "معلول ينهي مشاركته مع تونس في مباراة غينيا الاستوائية يوم 19 من الشهر الجاري ثم سينتظم في تدريبات الفريق يوم 21 من الشهر ذاته".

وأضاف أن لاعب الوسط المالي أليو ديانج سينتظم في مران الفريق الجماعي غدا السبت بعد انتهاء مشاركته مع المنتخب الأولمبي لبلاده في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة، التي ودعها بشكل رسمي.

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وأشار مدير الكرة بالأهلي إلى أن لاعب الوسط حمدي فتحي سيجري جراحة غضروف الركبة في ألمانيا الأسبوع المقبل بعد الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بسفره، والحصول على التأشيرة من خلال السفارة الألمانية بالقاهرة.

وأوضح أن حمدي فتحي سيخضع للفحوصات الطبية المعهودة قبل الجراحة المقرر لها الأسبوع المقبل، تحت إشراف نفس الطبيب الذي أجرى جراحة الرباط الصليبي لمروان محسن مهاجم الفريق في وقت سابق.

ويستأنف الأهلي تدريباته غدًا السبت بعدما قرر الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم الجمعة في إطار المرحلة الثانية من فترة إعداد الفريق خلال فترة توقف الدوري.

وسيخوض الفريق الأحمر مباراة ودية يوم الثلاثاء المقبل أمام الاتصالات استعدادا للمرحلة المقبلة.

يُذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة الجونة يوم 25 نوفمبر الجاري في الدوري الممتاز، ويسافر بعدها إلى تونس لمواجهة النجم الساحلي يوم 29 من الشهر ذاته في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.