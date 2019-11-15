غداً.. أهلي 2003 يواجه مدينة نصر في بطولة الجمهورية

يلتقي فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٣ غداً السبت مع ضيفه مصر المقاصة، في المباراة التي تجمعهما على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة ١٢ من بطولة الجمهورية.

يدخل الأهلي اللقاء بحثا عن فوز جديد في البطولة بعد تعادله خارج ملعبه في الجولة الماضية أمام الإسماعيلي ٣ - ٣، ،لذلك يسعي الفريق لاستعادة نغمة الانتصارات ومواصلة عروضه القوية التي ظهر بها منذ بداية

الموسم.

ويمتلك الأهلي في رصيده ٢٠ نقطة ، جمعها من الفوز في ٦ مباريات، والتعادل مرتين، والهزيمة مرة واحدة، حيث فاز على سموحة ٢ - صفر، وتعادل مع الزمالك سلبياً، وفاز على الاتحاد السكندري ٣ - ١، وعلى الجونة ٢ - صفر، وعلى الإنتاج الحربي ٢ - صفر، وعلى طنطا ٥ - ١، وخسر

أمام دجلة ١ - ٢، وفاز على أسوان ٢ - صفر اعتبارياً، وتعادل مع الإسماعيلي ٣ - ٣، مسجلاً ٢٠ هدفاً مقابل ٧ أهداف في مرماه، علماً بأنه لم يلعب في الجولتين السابعة والثامنة لعدم مشاركة فريقي إف سي مصر والمصري في البطولة.

ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٣ بالأهلي محمد سعد مديراً فنياً، وشريف عبد الفضيل مدرباً عاماً، ومحمد أحمد ماهر مدرباً، وبهاء جمال مدرباً لحراس المرمى، وشريف خليل إداريا ، وعلاء مأمون طبيبا وطه محمد عبد الرحيم مخططا للأحمال وأحمد ممدوح أخصائيا للتدليك.