اليوم.. الاهلي يواجه الفيوم في دوري اليد

يخوض الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم الجمعة، عندما يستضيف فريق الفيوم في إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري.

ومن المقرر أن تقام المباراة في السادسة مساء على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، ويسعى الأهلي للفوز بها واستكمال

مسيرة الانتصارات.

وكان فريق الأهلي تحت قيادة المدير الفني السويدي أولا ليندجرين قد حقق الفوز أمس الخميس على فريق جزيرة الورد بنتيجة 32-18 ليواصل سلسلة العروض القوية التي يقدمها خلال البطولة.