مصر تستصيف الكأس الاقليمى الاول للفلوربول

تستضيف القاهرة فى الفترة من 17 حتى 21 نوفمبر الكأس الاقليمى الأول للفلوربول والتى تقام تحت رعاية الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى وهى التصفيات المؤهلة للالعاب العالمية الشتوية التى ستقام بالسويد 2021، لاختيار 3 فرق من بين 11 فريقا يمثلون 6 دول وهى مصر الدولة المنظمة، والاردن، والسعودية ، والامارات، والمغرب ، والكويت.

وتشارك كل من السعودية ومصر والأمارات بلاعبين من المعاقين فكريا الى جانب اقرانهم من غير المعاقين او ما يسمىى بالرياضات الموحدة أو المدمجة ، وتشارك بالاناث كل من السعودية والأمارات المغرب ، بينما تشارك فى الاولاد كل من مصر، المغرب ، الأمارات ، الأردن، الكويت.

وكان كلا من المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الاقليمى للاولمبياد الخاص الدولى والمهندس هانى محمود وزير الاتصالات والتنمية الادارية

السابق رئيس الاولمبياد الخاص المصرى قد أعتمدوا اللجان المنظمة لهذه الكأس والتى تضم كل من شريف الفولى مدير عام الالعاب والمسابقات بالاولمبياد الخاص الدولى والدكتور عماد محي الدين مدير عام الرياضة والتدريب مسؤلان عن عملية التنظيم .

وتضم باقى اللجان عمرو الطحاوى مديرا للجان والافتتاح والختام ، محمد الزيدى العلاقات الخارجية والعلاقات العامة ، طارق محسن الاقامة والاعاشة ، مروان أشرف المواصلات، محمد سرور منسق اللجنه الطبية ، مصطفى شوقى تكنولوجيا المعلومات .

وصرح شريف الفولى بأنه سوف يبدأ وصول الدول المشاركة للقاهرة يوم17 نوفمبر وتشهد الساعة التاسعه وحتى العاشرة الاجتماع الخاص برؤساء الوفود والمدراء الفنيين ، وفى التاسعه من صباح يوم 18

نوفمبر يعقد اجتماعات للمدربين مع اللجنه الفنية للكأس وتقام حفل الافتتاح فى الساعة الحادية عشر ونصف صباحا ثم تنطلق اولى المباريات فى الساعة الوحدة ظهرا وتستمر اقامتها حتى يوم 20 نوفمبر وتقام الساعة السابعه مساء الحفل الختامى وتكريم الفرق الفائزة .

وأضاف الفولى بأنه سيتم من بين الفرق ال11 المشاركة فى الكأس ترشيح ثلاث فرق الاول للذكور من لاعبى الاولمبياد الخاص والثانى فريقا موحدا يضم لاعبى الاولمبياد الخاص من ذوى الاعاقة الفكرية واقرانهم من غير

المعاقين والفريق الثالث من الاناث ، وان هذا العدد هو الحصة الخاصة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من بين 45 دولة سوف تشارك فى رياضة الفلوربول والتى تدخل لأول مرة فى برامج المنطقة وتشارك دول المنطقة لأول مرة فى العاب عالمية ، وتأتى الفلور بول عوضا عن رياضة الهوكى الارضى التى كانت تشارك فيها دول المنطقة فى الالعاب العالمية الشتوية ، وتغيب هذه الرياضة عن السويد فتم استبدالها بالفولور بول .

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