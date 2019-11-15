براعم المقاولون يفوز على نادي مدينة نصر

فاز فريق براعم المقاولون 2010 ب على نادى مدينة نصر برباعية دون رد فى مهرجان البراعم لمنطقة القاهرة. البراعم لمنطقة القاهرة. يقود الفريق احمد العارف مدير فنى، مدرب حراس سيد جاد، ادارى سميح مشرفى البراعم محمد زمزم وحمدى سكلا تحت قيادة محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين لنادى المقاولون العرب. حراس سيد جاد، ادارى سميح مشرفى البراعم محمد زمزم وحمدى سكلا تحت قيادة محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين لنادى المقاولون العرب.

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