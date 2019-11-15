المقاولون يهزم شباب المستقبل بسداسية فى دورى منطقة القاهرة 2006

انتهت منذ لحظات مباراة المقاولون مع شباب المستقبل بفوز المقاولون بسداسية نظيفة واقيمت المباراة على ملعب الاخير بالقطامية، ضمن بطولة دورى منطقة القاهرة 2006. احرز اهداف المقاولون انس تامر هاتريك وهدف لكلا من مروان محمود ومحمد احمد ومحمود الخطيب. يقود جهاز فنى للمقاولون محمد عز مدير فنى ومحمد محسن هاشم مدرب وحمادة بيومى مدرب حراس مرمى ولؤى عصام ادارى وتامر عادل علاج طبيعى تحت قيادة محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين وعبدالفتاح صالح المدير الادارى والمشرف العام على الكرة المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس الادارة بيومى مدرب حراس مرمى ولؤى عصام ادارى وتامر عادل علاج طبيعى تحت قيادة محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين وعبدالفتاح صالح المدير الادارى والمشرف العام على الكرة المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس الادارة

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