غداً.. الأهلي يستأنف تدريباته استعداداً لمواجهة الجونة

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته غدًا السبت؛ استعدادا لمواجهة الجونة المقرر لها يوم 25 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الدوري الممتاز، قبل السفر إلى تونسلمواجهة النجم الساحلي يوم 29 من الشهر ذاته في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
وقرر الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم الجمعة في إطار المرحلة الثانية من فترة إعداد الفريق خلال فترة توقف الدوري.
يذكر أن الجهاز الفني حدد الثلاثاء المقبل موعدا لمواجهة الاتصالات وديًا استعدادا للمرحلة المقبلة.
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