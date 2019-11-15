اليو ديانج ينتظم في تدريبات الأهلي .. غداً

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق ينتظم في مران الفريق الجماعي غدا السبت بعد انتهاء مشاركته مع المنتخب الأولمبي لبلاده في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020. الأولمبي لبلاده في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020. وكان المنتخب المالي قد ودع البطولة بشكل رسمي ليعود ديانج للتواجد من جديد في تدريبات الفريق استعدادا للمرحلة المقبلة التي تشهد خوض مباراة الجونة في الدوري يوم 25 نوفمبر الجاري وبعدها السفر إلى تونس لمواجهة النجم الساحلي في افتتاح مشوار الفريق بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها على استاد رادس. للتواجد من جديد في تدريبات الفريق استعدادا للمرحلة المقبلة التي تشهد خوض مباراة الجونة في الدوري يوم 25 نوفمبر الجاري وبعدها السفر إلى تونس لمواجهة النجم الساحلي في افتتاح مشوار الفريق بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها على استاد رادس.

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