فيروس الفيفا يضرب ريال مدريد

تلقى نادي ريال مدريد الإسباني ومدربه الفرنسي زين الدين زيدان ضربة قوية وموجعة بتعرض لاعبه الكولومبي خاميس رودريجيز لإصابة على مستوى الركبة في تدريبات منتخب كولومبيا استعدادا لمباراة البيرو.

وأكدت تقارير إعلامية أن خاميس رودريجيز يُعاني من إصابة على مستوى الركبة، وهو ما سيُجبره على العودة إلى مدريد للخضوع للفحوصات اللازمة بالرنين المغناطيسي لتحديد مدى خطورة الإصابة.

وأشارت صحيفة “الماركا” الإسبانية والمقربة من النادي الملكي، بأن خاميس رودريجيز قد تعرض لإصابة على مستوى الرباط الصليبي الداخلي للركبة، وسيتم الكشف عن مدى خطورة الإصابة بعد إخضاعه للفحص الطبي، وذلك لتحديد مدة غيابه.

وكان خاميس رودريجيز قد غاب عن النادي الملكي في الفترة الأخيرة بسبب إصابة عضلية، قبل أن يتلقى دعوة من المدرب البرتغالي للمنتخب الكولومبي كارلوس كيروش للمشاركة في الجولة الدولية.