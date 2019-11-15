اونلاين | beIN MATCH: مباراة المغرب وموريتانيا بث مباشر اليوم| مشاهدة مباراة المغرب لايف بث مباشر ONLINE PLUS

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يستضيف المنتخب المغربي نظيره الموريتاني، اليوم الجمعة، لحساب الجولة الأولى من تصفيات بطولة كأس الأمم الإفريقية، على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله، وذلك في لقاء لن يكون سهلا على أسود الأطلس في ظل الأداء الرائع الذي قدمه المرابطون في كأس الأمم الأخيرة التي استضفتها الأراضي المصرية وتوج بها المنتخب الجزائري.

ويقع المنتخب المغربي في مجموعة تضم كلا من جمهورية إفريقيا الوسطى، موريتانيا وبورندي، إذ تبدو المجموعة بشكل عام سهلة نسبيا لأسود الأطلس لكن المرابطون لن يفرطوا في الصعود وتحقيق الفوز من المباراة الأولى.

ويأمل الفريق الأحمر في استغلال عاملي الأرض والجمهور بإنهاء المباراة بنتيجة إيجابية لا تقل عن الفوز لضمان استعداد جيد لهم قبل الدخول في أعماق التصفيات، فيما يمني المرابطون النفس في تقديم شيء طيب خارج الديار يفيدهم فيما هو قادم من مواجهات.

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وكانت أخر مباراة رسمية جمعت الفريقين ضمن تصفيات بطولة كأس العالم 2010 وانتهت بفوز المغاربة بأربعة أهداف مقابل هدف، إذ كان للاعب الكبير يوسف حجي النصيب بهدفين.

موعد مباراة المغرب وموريتانيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا

ينطلق اللقاء في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش، 21:00 بتوقيت القاهرة، 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، ويذاع اللقاء عبر شاشة قناة beIN Sports HD 2، ويعلق على المباراة المعلق حفيظ الدراجي.