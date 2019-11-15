اونلاين | يلا شووت NOW MOROCO مشاهدة مباراة المغرب وموريتانيا بث مباشر AFRICAشوت اونلاين ستريم رابط ماتش المغرب HQ

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ينتظر عشاق الكرة الأفريقية وعشاق كرة الشمال الأفريقي مباراة قوية في افتتاحية المجموعة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون بين منتخب المغرب ومنتخب موريتانيا اليوم الجمعة 15 نوفمبر 2019 ميلادياً، الموافق 18 ربيع الأول 1441 هجرياً.

خاض منتخب أسود الأطلس ثاني مباراة وديه له في التوقف الأخير وكانت أمام النيجر، واستطاعوا الفوز في هذا اللقاء بهدف دون رد، قبل أن يلتقي مع المنتخب الليبي على الملعب الشرفي بوجدة وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وقد خاض أيضاً مباراة ودية مع منتخب بوركينا فاسو والتي هُزموا فيها بهدف دون رد على ملعب استاد مراكش الدولي، ولكنها لم تكن تحت قيادة المدرب البوسني وحيد خليلودزيتش، بل كانت تحت قيادة المدرب هيرفي رينارد الذي انتقل إلى تدريب المنتخب السعودي، ثم كانت المباراة الآخيرة ضد منتخب الجابون، والتي هُزم فيها المنتخب المغربي بنتيجة (3-2).

على الجانب الآخر خاض المنتخب الموريتاني مباراة ودية ضد تونس وهُزم فيها بهدف دون رد، قبل أن يلتقي مع المنتخب الليبي على استاد الشيخة، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي دون أهداف.

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يسعى الصربي وحيد حاليلوزيتش المدير الفني الجديد للمنتخب المغربي لبداية قوية مع أسود الأطلس، عندما يلعب مع المنتخب الموريتاني الذي ظهر بشكل مبشر للغاية في أولى مشاركاته بأمم أفريقيا التي لُعبت في مصر، ومن المتوقع أن يكون التشكيل على النحو الآتي:

التشكيل | 4-5-1

منير محمدي

حمزة منديل - زهير فضال - جواد ياميق - أشرف حكيمي

نور الدين إمرابط - عادل تاعرابت - فيصل فجر- مهدي بورابيا - المهدي كارسيلا

رشيد عليوي