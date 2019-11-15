رياضة | برشلونة يبحث عن بديل سيميدو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يبحث عن بديل سيميدو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لا يزال هناك الكثير من الأشهر التي ستستمر حتى يتم فتح نافذة الانتقالات الصيفية ، فإن برشلونة يتطلع بالفعل إلى تشكيل فريقه للموسم المقبل.

يعد تعزيز الدفاع أولوية ، حيث من المؤكد أن النادي الكاتالوني بعد الظهير الأيمن للتنافس مع نيلسون سيميدو والسماح لسيرجي روبرتو بالانتقال إلى خط الوسط.

وتعتبر البلوجرانا هي أيضا في السوق الشتوي القادم للحصول على مركز الظهير والقسم الرياضي تبحث بالفعل عن خيارات.

هناك العديد من الأسباب وراء الرغبة في الظهور بمركز الظهير الآخر ، أحدهما هو الحالة البدنية لصموئيل أوميتي.

قضى اللاعب الفرنسي غالبية هذا العام مع إصابة في الركبة ولعب مرتين فقط منذ عودته إلى اللياقة.

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لم يكن قادرًا على اللعب في مباراة ودية مع برشلونة مع كارتاخينا مساء الأربعاء ، مما يشير إلى أن ركبته لم تتعاف بالكامل بعد.

يعرف برشلونة مدى جودة اومتيتي عندما يكون لائقًا بنسبة 100 % ، ولكن في الوقت الحالي ، لا يقدم هو وجان كلير توديبو منافسة كافية لجيرارد بيكيه وكليمنت لينجليت.

يُعتبر الصغار توديو و اراجو مدروسين للغاية في الكامب نو ويمكن أن يؤثر أدائهم ونموهم على دخول النادي إلى سوق الانتقالات.

يخطط برشلونة لإبقاء توديبو داخل فريق الفريق الأول وحوله ومنحه دقائق قليلة وغالباً طوال فترة الحملة.

بالنسبة إلى اورجو ، يُنظر إليه على أنه لاعب وسط في المستقبل ومن المتوقع أن يستمر في العمل مع برشلونةB في المستوى الثالث من كرة القدم الإسبانية.