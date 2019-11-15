رياضة | رئيس باريس سان جيرمان يتدخل لحسم صفقة مدوية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس باريس سان جيرمان يتدخل لحسم صفقة مدوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى مسئولو نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، لحسم صفقة من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويخطط الفريق الباريسي لضم المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي بشكل نهائي من صفوف إنتر ميلان الإيطالي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

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وذكرت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية، أن إدارة الفريق الباريس ترى أن إيكاردي سيكون البديل المناسب لقيادة هجوم باريس، خاصة في ظل كبر سن كافاني واقترابه من الرحيل عن حديقة الأمراء.

وتابعت الصحيفة الإيطالية، أن ناصر الخليفي رئيس النادي الفرنسي، سيكون هو المسئول عن إنهاء تلك الصفقة خلال الفترة المقبلة، وذلك بعدما استقرت الإدارة على تفعيل بند الشراء النهائي بعقد اللاعب الأرجنتيني.

وأشارت الصحيفة، إلى أن رئيس باريس سيرافق ليوناردو أوراجو المدير الرياضي للنادي الفرنسي، في المفاوضات مع إنتر من أجل تفعيل بند الشراء والحصول على خدمات إيكاردي نهائيًا.