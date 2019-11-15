شكرا لقرائتكم تعرف على موعد عملية حمدى فتحى فى الركبة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالاهلي ، أن حمدي فتحي سيخضع للفحوصات الطبية المُعتادة قبل الجراحة المقرر إجراؤها الأسبوع المقبل، تحت إشراف نفس الطبيب الذي أجرى جراحة الرباط الصليبي لمروان محسن مهاجم الفريق في وقت سابق.
ومن المقرر أن يسافر حمدي فتحي إلى المانيا خلال الساعات المقبلة من أجل إجراء الجراحة التى ستُبعده عن الملاعب قرابة الـ6 يوماً تقريباً.
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