شكرا لقرائتكم تعرف على موعد عملية حمدى فتحى فى الركبة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالاهلي ، أن حمدي فتحي سيخضع للفحوصات الطبية المُعتادة قبل الجراحة المقرر إجراؤها الأسبوع المقبل، تحت إشراف نفس الطبيب الذي أجرى جراحة الرباط الصليبي لمروان محسن مهاجم الفريق في وقت سابق.

وذلك بعد الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بسفره، والحصول على التأشيرة من خلال السفارة الألمانية بالقاهرة ، حيث يجري حمدي فتحي لاعب وسط الأهلي، جراحة غضروف الركبة في ألمانيا الأسبوع المقبل

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ومن المقرر أن يسافر حمدي فتحي إلى المانيا خلال الساعات المقبلة من أجل إجراء الجراحة التى ستُبعده عن الملاعب قرابة الـ6 يوماً تقريباً.