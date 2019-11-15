شكرا لقرائتكم تدريبات صباحية للفراعنة قبل السفر لجزر القمر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأدى اللاعبون الذين لم يشاركوا فى مباراة أمس مرانا كاملا تحت اشراف البدرى، بينما خضع اللاعبون الأساسيون لجلسات استشفاء ومران فى الجيم، قبل أن يتناول الفريق وجبة الإفطار.
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