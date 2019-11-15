شكرا لقرائتكم تدريبات صباحية للفراعنة قبل السفر لجزر القمر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فى بداية الاستعداد لمباراة جزر القمر الاثنين المقبل، فى الجولة الثانية بتصفيات أمم افريقيا 2021 بالكاميرون ، خاض لاعبو المنتخب الوطنى الأول بقيادة حسام البدرى، مرانا صباحيا وتحديدا فى الثامنة والنصف صباح اليوم

وأدى اللاعبون الذين لم يشاركوا فى مباراة أمس مرانا كاملا تحت اشراف البدرى، بينما خضع اللاعبون الأساسيون لجلسات استشفاء ومران فى الجيم، قبل أن يتناول الفريق وجبة الإفطار.

وتراجع المنتخب الوطني الأول لكرة القدم في ترتيب مجموعته إلى المركز الثالث بعد السقوط في فخ التعادل أمام كينيا في مباراة الأمس التي أقيمت بملعب برج العرب بالأسكندرية ضمن منافسات المجموعة السابعة التي تضم مصر وكينيا في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكان 2021.