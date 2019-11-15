ترتيب مجموعة منتخب مصر الاول.. جزر القمر يغرد فى الصدارة بعد فشل الفراعنة...

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ترتيب مجموعة منتخب مصر الاول.. جزر القمر في الصدارة
في واحدة من مفاجآت التصفيات الأفريقية نجح منتخب جزر القمر في الفوز على توجو بنتيجة 1/0، ليحتل المركز الأول في صدارة المجموعة السابعة، بعد فوز مهم خارج الديار.
ترتيب مجموعة منتخب مصر الاول.. كينيا في المركز الثاني
سيطر منتخب كينيا على المركز الثاني في المجموعة السابعة بعد التعادل الثمين الذي حققه أمام المنتخب الوطني على أرضه ووسط جماهيره رغم الظروف الصعبة التي مرت بها البعثة الكينية بسبب عدم قدرتها على تحمل تكاليف الإقامة.
ترتيب مجموعة منتخب مصر الاول..الفراعنة في المركز الثالث
تراجع الفراعنة إلى المركز الثالث بعد أداء باهت أمام نظيره الكيني في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1، حيث تقدم المنتخب الوطني بهدف عن طريق محمود عبد المنعم كهربا، قبل أن يتعادل كينيا، الأمر الذي أثار غضب الجماهير خاصة وأن الفراعنة كانوا قد ودعوا بطولة أمم أفريقيا 2019 التي أقيمت في مصر أيضاً من دور الـ 16 بعد الخسارة أمام جنوب أفريقيا بهدف نظيف.
ترتيب مجموعة منتخب مصر الاول..توجو تتزيل المجموعة
تزيل منتخب توجو مجموعته في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بعدما خسر على ملعبه بهدف نظيف أمام منتخب جزر القمر.
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