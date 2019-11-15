شكرا لقرائتكم ترتيب مجموعة منتخب مصر الاول.. جزر القمر يغرد فى الصدارة بعد فشل الفراعنة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فشل منتخب مصر الأول لكرة القدم، فى تصدرترتيب مجموعته، حيث احتل المركز الثالث بعد السقوط في فخ التعادل أمام كينيا، بقيادة حسام البدري، في مباراة الأمس التي أقيمت بملعب برج العرب بالأسكندرية، ضمن منافسات المجموعة السابعة التي تضم مصر وكينيا في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكان 2021، حيث تصدر جزر القمر المجموعة بعد فوزه على توجو بهدف نظيف على أرضه ووسط جماهيرهم.

ترتيب مجموعة منتخب مصر الاول.. جزر القمر في الصدارة في واحدة من مفاجآت التصفيات الأفريقية نجح منتخب جزر القمر في الفوز على توجو بنتيجة 1/0، ليحتل المركز الأول في صدارة المجموعة السابعة، بعد فوز مهم خارج الديار.

ترتيب مجموعة منتخب مصر الاول.. كينيا في المركز الثاني سيطر منتخب كينيا على المركز الثاني في المجموعة السابعة بعد التعادل الثمين الذي حققه أمام المنتخب الوطني على أرضه ووسط جماهيره رغم الظروف الصعبة التي مرت بها البعثة الكينية بسبب عدم قدرتها على تحمل تكاليف الإقامة. Advertisements

ترتيب مجموعة منتخب مصر الاول..الفراعنة في المركز الثالث تراجع الفراعنة إلى المركز الثالث بعد أداء باهت أمام نظيره الكيني في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1، حيث تقدم المنتخب الوطني بهدف عن طريق محمود عبد المنعم كهربا، قبل أن يتعادل كينيا، الأمر الذي أثار غضب الجماهير خاصة وأن الفراعنة كانوا قد ودعوا بطولة أمم أفريقيا 2019 التي أقيمت في مصر أيضاً من دور الـ 16 بعد الخسارة أمام جنوب أفريقيا بهدف نظيف.