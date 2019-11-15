شكرا لقرائتكم الفراعنة يؤدون صلاة الجمعة قبل السفر لجزر القمر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتراجع المنتخب الوطني الأول لكرة القدم في ترتيب مجموعته إلى المركز الثالث بعد السقوط في فخ التعادل أمام كينيا في مباراة الأمس التي أقيمت بملعب برج العرب بالأسكندرية ضمن منافسات المجموعة السابعة التي تضم مصر وكينيا في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكان 2021.
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