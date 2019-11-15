شكرا لقرائتكم الفراعنة يؤدون صلاة الجمعة قبل السفر لجزر القمر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قبل السفر على متن طائرة خاصة إلى جزر القمر فى تمام الواحدة ظهرا، يؤدى لاعبو منتخب مصر صلاة الجمعة فى فندق الإقامة ببرج العرب، استعدادا لخوض مباراة الاثنين المقبل فى الجولة الثانية بالتصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2021 بالكاميرون.

وأدى لاعبو المنتخب الوطنى الأول بقيادة حسام البدرى، مرانا صباحيا وتحديدا فى الثامنة والنصف صباح اليوم فى بداية الاستعداد لمباراة جزر القمر الاثنين المقبل، بينما أدى اللاعبون الذين لم يشاركوا فى مباراة أمس مرانا كاملا تحت اشراف حسام البدرى المدير الفنى، بينما خضع اللاعبون الأساسيون لجلسات استشفاء ومران فى الجيم، قبل أن يتناول الفريق وجبة الإفطار.

وتراجع المنتخب الوطني الأول لكرة القدم في ترتيب مجموعته إلى المركز الثالث بعد السقوط في فخ التعادل أمام كينيا في مباراة الأمس التي أقيمت بملعب برج العرب بالأسكندرية ضمن منافسات المجموعة السابعة التي تضم مصر وكينيا في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكان 2021.