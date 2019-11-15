شكرا لقرائتكم "كاف"يحتفي بفوز مصر على الكاميرون فى كأس الامم الافريقية تحتد 23 سنة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سلط الاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف" الضوء على الفوز الذي حققه منتخب مصر الاولمبي على نظيره الكاميروني بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء أمس بإستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة بالمجموعة الاولى في بطولة كأس الامم الافريقية تحت 23 عاماً .

وتحدث "الكاف" عن نجاح منتخب مصر في تحقيق العلامة الكاملة بعدما حقق فوزه الثالث على التوالي في دور المجموعات أمام الكاميرون مشيداً في الوقت ذاته بأداء المهاجم مصطفى محمد الذي سجل هدفا "الفراعنة" في المباراة.

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وقال "الكاف" "اعتلت مصر قمة المجموعة الأولى في كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة بأقصى عدد من النقاط بعدما تغلبت على الكاميرون 2-1، واصل المهاجم المصري مصطفى محمد بطولته المتميزة، مضيفاً هدفين إلى رصيده ليعتلي قائمة الهدافين بأربعة أهداف".

وأضاف "كسر مصطفى محمد، المهاجم المتألق التعادل بعد مرور 28 دقيقة، لكن إريك أيوك سجل هدف التعادل للكاميرون بعدها بعشر دقائق، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1، إلا أن مصطفى محمد استمر في تألقه، ليؤمن حصول الفراعنة الأوليمبيين على القمة بالرصيد الكامل من النقاط، حين سجل الهدف الثاني بضربة رأس مميزة بعد ست دقائق من الاستراحة، ليرفع رصيد فريقه إلى تسع نقاط من ثلاث انتصارات متتالية".

ويلتقي منتخب مصر الثلاثاء المقبل مع "وصيف" المجموعة الثانية ضمن منافسات الدور نصف النهائي، وتصعد المنتخبات أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في البطولة إلى أولمبياد طوكيو 2020.