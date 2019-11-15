شكرا لقرائتكم ترتيب مجموعة المنتخب الاولمبى.. الفراعنة يغردون فى الصدراة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ترتيب مجموعة المنتخب الاولمبى.. مصر في المركز الأول تمكن المنتخب الأولمبي من الفوز في المباريات الثلاثة بدور المجموعات في المباراة الأولى تغلب الفراعنة على منتخب مالي بنتيجة 1/0، ثم الفوز على غانا 3/2، وأخيراً الفوز على الكاميرون 2/1، ليحصد الفراعنة الصغار 9 نقاط، واستقبلت الشباك المصرية ثلاثة أهداف، ويعتبر مصطفى محمد هداف البطولة حتى الآن برصيد 4 أهداف .

ترتيب مجموعة المنتخب الاولمبى.. غانا في المركز الثاني تأهل أيضاً منتخب غانا بصحبة الفراعنة إلى نصف النهائي بعدما احتل البلاك ستارز المركز الثاني في المجموعة برصيد 4 نقاط حصدها نجوم غانا من التعادل أمام الكاميرون ف يالجولة الأولى ثم الخسارة أمام الفراعنة وأخيراً الفوز على مالي، وسجل لاعبو غانا 5 أهداف واستقبلت شباكهم 4 أهداف وهو ما ضمن لهم التفوق على الكاميرون صاحب نفس الرصيد من النقاط.



ترتيب مجموعة المنتخب الاولمبى.. الكاميرون في المركز الثالث احتل المنتخب الكاميروني المركز الثالث في المجموعة عقب خسارته أمس أمام الفراعنة بنتيجة 2/1، ليودع البطولة من دور المجموعات، وكان أسود الكاميرون قد تعادلوا في المباراة الأولى مع غانا ثم فازوا على مالي وأخيراً خسروا من الفراعنة، وسجل منتخب الكاميرون 3 أهداف واستقبلت شباكهم ثلاثة أهداف أيضاً. Advertisements



ترتيب مجموعة المنتخب الاولمبى.. مالي تتزيل المجموعة تزيل المنتخب المالي المجموعة الأولى بكأس الأمم الأفريقية بعدما خسر مالي في المباريات الثلاثة أمام مصر ثم الكاميرون وغانا، وفشل لاعبو مالي في تسجيل أي أهداف فيما استقبلت شباكهم 4 أهداف.