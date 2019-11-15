شكرا لقرائتكم النحاس: رمضان صبحي استعاد مستواه ويجب عليه استكمال مسيرة محمد صلاح... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عماد النحاس المدير الفني لنادي المقاولون العرب، أن رمضان صبحي استعاد الكثير من مستواه مع المنتخب الاولمبي، مما أدي إلى تألقه خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 سنة المقامة حالياً في مصر حتى 22 نوفمبر الجاري.

وأوضح "النحاس" أن رمضان صبحي تطور فنياً بشكل كبير في الفترة الأخيرة، وبقاءه مع النادي الأهلي في الفترة المقبلة أو رحيله هو قراره الشخصي والأهلي بيته وأكبر نادي في الشرق الأوسط ولكن أتمنى أن يكمل مسيرة محمد صلاح ويعود للاحتراف حتى يستفيد منه المنتخب بشكل أكبر .

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وأفاد "النحاس" أن الأرقام لم تعد صادمة في الدوري المصري خاصة بعد الموسم الماضي الذي شهد الكثير من الأرقام الكبيرة في عملية بيع وشراء اللاعبين، وإذا كان الأهلي يحتاج لوجود رمضان فلن تمثل القيمة المادية عائقاً لاستعادة اللاعب مقابل الـ 7 مليون استرليني الذي طلبه هدرسفيلد الانجليزي في بيع رمضان صبحي.

ونجح رمضان صبحي فى قيادة صغار الفراعنة في التأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس الامم الافريقية تحت 23 سنة، بعدما حقق الفراعنة الصغار العلامة الكاملة في دور المجموعات بالفوز على مالي 1/0، ثم غانا 3/2، ثم الكاميرون 2/1 .