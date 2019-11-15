شكرا لقرائتكم الخميس المقبل .. معلول يعود لتدريبات الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح سيد عبد الحفيظ مدير الكرة أن اللاعب ينهي مشاركته مع منتخب بلاده في مباراة غينيا الاستوائية يوم 19 من الشهر الجاري ثم ينتظم في تدريبات الفريق يوم 21 من الشهر ذاته.
ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة يوم 25 نوفمبر الجاري ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز، ويسافر بعدها إلى تونس لمواجهة النجم الساحلي يوم 29 من الشهر ذاته في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
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