شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. ندى وليد ليبرو طائرة الأهلى: كان نفسى أكون مضيفة.. وبحب فاتن حمامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققها، ويظهر فيه اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن. نجمة اليوم ندى وليد نجمة الكرة الطائرة فى النادى الأهلى وكان معها الحوار التالى: ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة ؟ الرسم.. بحب الرسم جدا ما الأكلة التى تتميزين فى ظبخها؟ للأسف ولا أى حاجة.. أنا مش بعرف أطبخ.

ندى وليد 3 من نجمك المفضل؟ أحمد عز.. بحب كل أعماله Advertisements من مطربك المفضل؟ تامر عاشور. لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونة أيه؟ كان نفسى أبقى مضيفة طيران. لما تتعاكسى فى الشارع.. ممكن تستخدمى العنف أم لا؟ لا خالص طبعا.. مبردش أصلا

ندى وليد بالكاجوال مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها؟ فاتن حمامة بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟ بحب الكاجوال جدا بصراحة خاصة أنى شخصية رياضية.

ندى وليد بالفورمال

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