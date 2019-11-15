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عبد الحفيظ يتحدث عن موعد انضمام على معلول لتدريبات الأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى أن التونسى على معلول الظهير الأيسر للفريق ينتظم فى التدريبات الجماعية للفريق يوم الخميس المقبل، بعد انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده في معسكره الحالي.

ويتواجد معلول في معسكر منتخب تونس؛ استعدادا لخوض مباراتي ليبيا وغينيا الاستوائية، ضمن تصفيات أمم إفريقيا الكاميرون 2021.

وأوضح عبد الحفيظ أن اللاعب ينهي مشاركته مع منتخب بلاده في مباراة غينيا الاستوائية يوم 19 من الشهر الجاري ثم ينتظم في تدريبات الفريق يوم 21 من الشهر ذاته.

ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة يوم 25 نوفمبر الجاري ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز، ويسافر بعدها إلى تونس لمواجهة النجم الساحلي يوم 29 من الشهر ذاته في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

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