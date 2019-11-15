شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو المنتخب يؤدون صلاة الجمعة بفندق الإقامة قبل السفر لجزر القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يؤدى لاعبو منتخب مصر صلاة الجمعة فى فندق الإقامة ببرج العرب، قبل السفر على متن طائرة خاصة إلى جزر القمر فى تمام الواحدة ظهرا، استعدادا لخوض مباراة الاثنين المقبل فى الجولة الثانية بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

وأدى لاعبو المنتخب الوطنى الأول بقيادة حسام البدرى مرانا صباحيا وتحديدا فى الثامنة والنصف صباح اليوم فى بداية الاستعداد لمباراة جزر القمر الاثنين المقبل، بينما أدى اللاعبون الذين لم يشاركوا فى مباراة أمس مرانا كاملا تحت اشراف البدرى، بينما خضع اللاعبون الأساسيون لجلسات استشفاء ومران فى الجيم، قبل أن يتناول الفريق وجبة الإفطار.

وتراجع المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم فى ترتيب مجموعته إلى المركز الثالث بعد السقوط فى فخ التعادل أمام كينيا فى مباراة الأمس التى أقيمت بملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات المجموعة السابعة التى تضم مصر وكينيا فى تصفيات أفريقيا المؤهلة لكان 2021.