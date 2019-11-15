شكرا لقرائتكم خبر عن حمدى فتحى يجرى جراحة الغضروف الأسبوع المقبل لدى طبيب مروان محسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجرى حمدى فتحى لاعب وسط الأهلى، جراحة غضروف الركبة فى ألمانيا الأسبوع المقبل، بعد الانتهاء من كل الإجراءات الخاصة بسفره، والحصول على التأشيرة من خلال السفارة الألمانية بالقاهرة.

ومن المقرر أن يسافر حمدى فتحى إلى ألمانيا خلال الساعات المقبلة من أجل إجراء الجراحة التى ستُبعده عن الملاعب قرابة الـ6 يوماً تقريباً.

وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى إن حمدى فتحى سيخضع للفحوصات الطبية المُعتادة قبل الجراحة المقرر إجراؤها الأسبوع المقبل، تحت إشراف نفس الطبيب الذي أجرى جراحة الرباط الصليبي لمروان محسن مهاجم الفريق في وقت سابق.