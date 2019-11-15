شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأول يؤدى مرانه الصباحى قبل الإفطار استعدادا لجزر القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى لاعبو المنتخب الوطنى الأول، بقيادة حسام البدرى، مرانا صباحيا وتحديدا فى الثامنة والنصف صباح اليوم فى بداية الاستعداد لمباراة جزر القمر الاثنين المقبل، فى الجولة الثانية بتصفيات أمم افريقيا 2021 بالكاميرون.

وأدى اللاعبون الذين لم يشاركوا فى مباراة أمس مرانا كاملا تحت إشراف البدرى، بينما خضع اللاعبون الأساسيون لجلسات استشفاء ومران فى الجيم، قبل أن يتناول الفريق وجبة الإفطار.

وتراجع المنتخب الوطني الأول لكرة القدم في ترتيب مجموعته إلى المركز الثالث بعد السقوط في فخ التعادل أمام كينيا في مباراة الأمس التي أقيمت بملعب برج العرب بالأسكندرية ضمن منافسات المجموعة السابعة التي تضم مصر وكينيا في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكان 2021.

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