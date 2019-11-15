ترتيب مجموعة منتخب مصر الأول .. جزر القمر فى الصدارة والفراعنة الثالث

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المنتخب الوطني الأول لكرة القدم فى ترتيب مجموعته إلى المركز الثالث بعد السقوط فى فخ التعادل أمام كينيا فى مباراة الأمس التى أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات المجموعة السابعة التى تضم مصر وكينيا فى تصفيات إفريقيا المؤهلة لكان 2021.

ترتيب مجموعة منتخب مصر الأول.. جزر القمر فى الصدارة

فى واحدة من مفاجآت التصفيات الأفريقية، نجح منتخب جزر القمر فى الفوز على توجو بنتيجة 1/0، ليحتل المركز الأول فى صدارة المجموعة السابعة، بعد فوز مهم خارج الديار.

ترتيب مجموعة منتخب مصر الأول.. كينيا فى المركز الثانى

سيطر منتخب كينيا على المركز الثانى فى المجموعة السابعة بعد التعادل الثمين الذى حققه أمام المنتخب الوطنى على أرضه ووسط جماهيره رغم الظروف الصعبة التى مرت بها البعثة الكينية بسبب عدم قدرتها على تحمل تكاليف الإقامة.

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ترتيب مجموعة منتخب مصر الأول.. الفراعنة فى المركز الثالث

تراجع الفراعنة إلى المركز الثالث بعد أداء باهت أمام نظيره الكينى فى المباراة التى انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1، حيث تقدم المنتخب الوطني بهدف عن طريق محمود عبد المنعم كهربا، قبل أن يتعادل كينيا، الأمر الذي أثار غضب الجماهير خاصة وأن الفراعنة كانوا قد ودعوا بطولة أمم أفريقيا 2019 التي أقيمت في مصر أيضاً من دور الـ 16 بعد الخسارة أمام جنوب أفريقيا بهدف نظيف.

ترتيب مجموعة منتخب مصر الأول..توجو تتزيل المجموعة

تزيل منتخب توجو مجموعته في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بعدما خسر على ملعبه بهدف نظيف أمام منتخب جزر القمر.