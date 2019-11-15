شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كيف احتفل ناصر ماهر بصعود الفراعنة لنصف نهائى أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ناصر ماهر، صانع ألعاب المنتخب الأولمبي ، فيديو عبر حسابه الشخصى على موقع تويتر خلال احتفاله مع أسامة جلال لاعب الفراعنة بتأهل المنتخب إلى الدور نصف النهائى ببطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 سنة والتي تستضيفها مصر حتى 22 نوفمبر الجارى.

وحجز الفراعنة الصغار بطاقة التأهل لنصف النهائى بعد تحقيق العلامة الكاملة فى دور المجموعات بثلاثة انتصارات، كان الأول فى المباراة الافتتاحية على مالى بنتيجة 1/0، ثم الفوز على غانا بنتيجة 3/2، وأخيراً الفوز على الكاميرون فى مباراة الأمس بنتيجة 2/1.

Advertisements

بهذه النتائج يحتفظ المنتخب الأولمبى بلعب مبارياته على ستاد القاهرة الدولي في الدور المقبل، وتعد بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب مؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وكان ناصر ماهر قد خرج من حسابات المنتخب الأولمبي بعد إصابته في المباراة الأولى أمام مالي بخلع في الكتف.

يذكر أن مصطفى محمد مهاجم الفراعنة يحتل صدارة هدافى المنتخب الوطنى والبطولة بشكل عام برصيد 4 أهداف بعد ثنائيته أمس فى شباك المنتخب الكاميرونى.