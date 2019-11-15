شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة منتخب مصر الاولمبي.. الفراعنة فى الصدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بالعلامة الكاملة تصدر المنتخب الأولمبي المجموعة الأولى في كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 سنة، والتي تستضيفها مصر حتى 22 نوفمبر الجارى، حيث تعتبر البطولة مؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

ترتيب مجموعة المنتخب الأولمبى..أبرز ما قدمه الفراعنة

فاز المنتخب الأولمبي فى المباريات الثلاث بدور المجموعات، ففي المباراة الأولى تغلب الفراعنة على منتخب مالي بنتيجة 1/0، ثم الفوز على غانا 3/2، وأخيراً الفوز على الكاميرون 2/1، ليحصد الفراعنة الصغار 9 نقاط، واستقبلت الشباك المصرية ثلاثة أهداف، ويعتبر مصطفى محمد هداف البطولة حتى الآن برصيد 4 أهداف.

ترتيب مجموعة المنتخب الأولمبى.. غانا فى المركز الثاني

تأهل أيضاً منتخب غانا بصحبة الفراعنة إلى نصف النهائى بعدما احتل البلاك ستارز المركز الثاني في المجموعة برصيد 4 نقاط حصدها نجوم غانا من التعادل أمام الكاميرون ف يالجولة الأولى ثم الخسارة أمام الفراعنة وأخيراً الفوز على مالي، وسجل لاعبو غانا 5 أهداف واستقبلت شباكهم 4 أهداف وهو ما ضمن لهم التفوق على الكاميرون صاحب نفس الرصيد من النقاط.

ترتيب مجموعة المنتخب الأولمبى..الكاميرون في المركز الثالث

احتل المنتخب الكاميروني المركز الثالث في المجموعة عقب خسارته أمس أمام الفراعنة بنتيجة 2/1، ليودع البطولة من دور المجموعات، وكان أسود الكاميرون قد تعادلوا في المباراة الأولى مع غانا ثم فازوا على مالي وأخيراً خسروا من الفراعنة، وسجل منتخب الكاميرون 3 أهداف واستقبلت شباكهم ثلاثة أهداف أيضاً.

Advertisements

ترتيب مجموعة المنتخب الأولمبى..مالي تتزيل المجموعة

تزيل المنتخب المالي المجموعة الأولى بكأس الأمم الأفريقية بعدما خسر مالي في المباريات الثلاثة أمام مصر ثم الكاميرون وغانا، وفشل لاعبو مالي في تسجيل أي أهداف فيما استقبلت شباكهم 4 أهداف.