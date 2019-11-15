شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أحدث إطلالة لمحمد صلاح عبر تويتر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر محمد صلاح، مهاجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزى، صوراً له برفقة بعض الأطفال عبر صفحته الرسمية على تويتر.
وتعرض محمد صلاح لتدخل عنيف من فيرناندينيو لاعب مانشستر سيتى خلال المباراة التى انتهت بفوز ليفربول بنتيجة 3 – 1، ليتحامل اللاعب على نفسه ويكمل المباراة قبل أن يتم استبداله فى الدقائق الأخيرة من عمر المباراة.
وساهم الملك المصرى محمد صلاح بتسجيل 69 هدفاً فى 60 مباراة له على ملعب "أنفيلد" بجميع المسابقات، حيث أحرز 51 هدفاً وصنع 18 هدفاً آخر.
كما ساهم محمد صلاح فى 52 هدفاً فى 44 مباراة خاضها مع ليفربول بمسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج" على ملعب "أنفيلد"، حيث سجل 38 هدفاً وصنع 14 هدفاً آخر.
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