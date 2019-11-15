سوبر كورة.. 10 مشاهد تسجل سقوط الفراعنة وتألق الأولمبى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سقط المنتخب الوطنى فى فخ التعادل أمام نظيره الكينى بهدف لمثله خلال المباراة التى جمعتهما باستاد برج العرب، فى مستهل مشوار الفراعنة بتصفيات أفريقيا المؤهلة لأمم أفريقيا بالكاميرون 2021 .
لم يقدم متخب مصر ما يستحق عليه الفوز، وظهر لاعبوه بشكل باهت طوال الـ90 دقيقة وظهر جميع اللاعبين تقريباً فى أسوأ صورة ولعبوا بدون حماس أو إصرار ليستهل حسام البدرى تجربته الرسمية الأولى مع منتخب مصر بأداء سيئ للغاية.
سجل كهربا هدف منتخب مصر فى الدقيقة 42 وتعادل للمنتخب الكينى ميشيل أولونجا فى الدقيقة 67.
من جهته، حقق المنتخب الأولمبى الفوز على نظيره منتخب الكاميرون بهدفين مقابل هدف فى ختام مباريات المجموعة الاولى ببطة أمم أفريقيا تحت 23 عاما، ليتصدر المنتخب الوطنى المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، بعدما حقق الفوز على كل من مالى وغانا والكاميرون.
وهناك 10 مشاهد فى ليلة الأمس سجلت سقوط الفراعنة وتألق الأولمبى، لمعرفتها اضغط هنا
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