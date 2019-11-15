تاريخ منتظر.. كريستيانو يحقق 10 أرقام استثنائية بـ"هاتريك جديد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

قاد النجم كريستيانو رونالدو منتخب بلاده البرتغالي لتحقيق فوز كاسح على ضيفه منتخب ليتوانيا (6-0) في الجولة قبل الأخيرة من مباريات المجموعة الثانية للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".

وعزز المنتخب البرتغالي حظوظه في الصراع مع صربيا على حجز بطاقة التأهل الثانية عن المجموعة برفقة المنتخب الأوكراني، بعدما رفع "برازيل أوروبا" رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة عن صربيا الثالث.

ويتعين على البرتغال الفوز في الجولة الأخيرة أمام لوكسمبورج التي ستجرى يوم الأحد المقبل من أجل ضمان التأهل رسميًا للنهائيات، دون النظر لنتيجة مباراة منتخب صربيا مع ضيفه الأوكراني، التي ستقام في نفس التوقيت.

كريستيانو واصل التألق بإحراز هاتريك (ثلاثة أهداف) أمام ليتوانيا متذيل الترتيب، بعدما افتتح التسجيل من ركلة جزاء قبل أن يسجل الثاني بتصويبة رائعة ليعود ويختتم السداسية ويصبح نجم المباراة الأول دون منازع.

ونستعرض في السطور التالية 10 أرقام حققها نجم يوفنتوس الإيطالي في ليلة استثنائية:

- عزّز كريستيانو رونالدو رقمه القياسي كأكثر لاعب سجل أهدافا في تصفيات اليورو، بعدما رفع رصيده إلى 30 هدفًا في 34 مباراة.

- سجل رونالدو 32 هدفا خلال السنة الميلادية الجارية، ليصبح ثاني لاعب في تاريخ كرة القدم بعد الجوهرة بيليه الذي يسجل 30 هدفًا أو أكثر للعام الـ13 على التوالي (منذ 2007 حتى 2019).

- هاتريك كريستيانو هو رقم 55 في مسيرته الكروية سواء مع المنتخب أو الأندية، بواقع: 44 مع ريال مدريد، 9 مع البرتغال، هاتريك مع مانشستر يونايتد وآخر مع يوفنتوس، متفوقا على منافسه الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي سجل 52 هاتريك.

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- رونالدو سجل هاتريك على أراضي 12 دولة مختلفة، وهم: ليتوانيا، البرتغال، إيطاليا، روسيا، إسبانيا، اليابان، أرمينيا، السويد، تركيا، أيرلندا الشمالية، هولندا وإنجلترا.

بتسجيل الهاتريك التاسع له مع منتخب بلاده، استطاع كريستيانو أن يسجل 10 أهداف في آخر 5 مباريات لعبها بقميص البرتغال.

- يفصل رونالدو هدفان فقط عن دخول نادي المئة مع منتخب البرتغال، حيث سجل حتى الآن 98 هدفا في 163 مباراة دولية.

- أهداف كريستيانو الـ98 مع البرتغال جاءت في شباك 40 منتخبا مختلفا، منهم منتخب مصر.

- أصبح رونالدو على بعد 11 هدفا فقط من معادلة الرقم القياسي للنجم الإيراني علي دائي، كأكثر اللاعبين تهديفًا في تاريخ المنتخبات برصيد 109 هدفا في 149 مباراة.

- سجل صاحب الـ34 عاما 705 هدفا في مسيرته الكروية مع الأندية والمنتخب، كما صنع 214 هدفا حتى الآن.

- إذا سجلت 40 هدفا في 15 موسما ستبقى بحاجة إلى 105 هدفا لمعادلة أهداف صاروخ ماديرا.