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موعد والقناة الناقلة لودية البرازيل والأرجنتين في السعودية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تتجه الأنظار الليلة إلى ملعب استاد جامعة الملك سعود في الرياض عاصمة المملكة العربية لمتابعة المباراة الودية المرتقبة التي ستجمع بين البرازيل والأرجنتين.

تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُنقل عبر قناة "KSA Sports 1 HD" المفتوحة بتعليق فهد العتيبي.

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ويتواجه المنتخبان الأقوى في أمريكا الجنوبية الجمعة بالسعودية في النسخة الجديدة من السوبر كلاسيكو الأمريكي، والتي تشهد عودة ليونيل إلى منتخب الأرجنتين بعد ثلاثة أشهر من الإيقاف.

في المقابل، يغيب عن راقصي السامبا حيث لا يزال يتعافى من إصابته العضلية التي تعرض لها مع منتخب بلاده مؤخرا، بينما يدخل بدلا منه رودريجو جويس الشاب البالغ من العمر 18 عاما والذي تألق مع .

يذكر أن آخر مواجهة جمعت بين الفريقين كانت في نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا، ونجح المنتخب البرازيلي في التفوق على نظيره الأرجنتيني بثنائية نظيفة، قبل التتويج بلقب البطولة في النهائي أمام بيرو.

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