بالفيديو.. البرازيل إلى نهائي مونديال الناشئين بفوز مثير على فرنسا

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

صعد المنتخب البرازيلي إلى المباراة النهائية لبطولة كأس العالم لكرة القدم للناشئين (تحت 17 عاما) المقامة في البرازيل، بعدما حقق انتصارا مثيرا على نظيره الفرنسي 3 / 2 صباح الجمعة على ملعب "فالمير بيزيراو" بمدينة جاما، في الدور قبل النهائي.

ويلتقي المنتخب البرازيلي، المتوج بلقب البطولة ثلاث مرات، في النهائي مع نظيره المكسيكي، المتوج باللقب مرتين، والذي تأهل في وقت سابق من مساء الخميس بفوزه على المنتخب الهولندي 4 / 3 بضربات الجزاء الترجيحية إثر انتهاء المباراة بالتعادل 1 / 1.

وواجه المنتخب البرازيلي وجماهيره صدمة عندما تقدم المنتخب الفرنسي بهدفين مبكرين سجلهما أرنود موينجا ونثنائيل مبوكو في الدقيقتين السابعة و13 .

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لكن المنتخب البرازيلي قلب موازين المباراة لصالحه خلال الشوط الثاني وحسمها لصالحه بثلاثة أهداف سجلها كايو جورج وجابرييل فيرون ولازارو فينيسيوس في الدقائق 62 و77 و89، لينتزع بطاقة التأهل.

وتقام المباراة النهائية بين منتخبي البرازيل والمكسيك صباح الاثنين على ملعب "فالمير بيزيراو"، بعد ساعات من إقامة مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين منتخبي هولندا وفرنسا على الملعب نفسه.