الإسماعيلي يطلق علامته التجارية الجديدة لتنمية موارده

أطلق النادي الإسماعيلى بصفة رسمية علامته التجارية الجديدة التي صممت بشكل يعكس مدى عراقة النادى وتمثيلا لحقبة جديدة في تاريخ النادى تعبر عن حجم التطور والابتكار في سياساته التسويقية منذ تولى مجلس الإدارة الحالى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان مقاليد الأمور. ويأتي إطلاق الإسماعيلى لهذه العلامة التجارية الجديدة في إطار سلسلة من الخطوات التى تنتهجها إدارة التسويق والتعاقدات، سعيا لتعاظم الموارد والمدخلات المالية للنادى بما يسهم فى تعظيم وانعاش خزينته. ومن المقرر أن يقوم النادى عبر منافذ البيع الرسمية والأسواق بطرح منتجاته من أجل اقتناء مشجعى ومحبى النادى فى كل بقاع الجمهورية والوطن العربى والعالم المنتجات الأصلية سواء من خلال البيع المباشر أو عبر الانترنت. من أجل اقتناء مشجعى ومحبى النادى فى كل بقاع الجمهورية والوطن العربى والعالم المنتجات الأصلية سواء من خلال البيع المباشر أو عبر الانترنت. وقال تامر موسي عضو مجلس إدارة النادي الاسماعيلي إن اعلان النادى عن علامته التجارية تعتبر خطوة مهمة تأخرت كثيرا لحفظ حقوق النادى والاستفادة من العلامة التجارية اسوة بالأندية الكبري .

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