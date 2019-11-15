ودية الاتصالات تجهز الأهلى لمواجهة الجونة

أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلي، أنه تحدد يوم الثلاثاء المقبل موعدًا لمواجهة الاتصالات وديًا استعدادًا لاستئناف مباريات الدورى بمواجهة الجونة يوم 25 نوفمبر، والسفر بعدها إلى تونس لمواجهة النجم الساحلى التونسى يوم 29 من الشهر ذاته فى الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا.

وأوضح عبد الحفيظ أن النادى

لم يتلق أى مكاتبات رسمية من الاتحاد الإفريقى لكرة القدم (كاف) بشأن إجراء أى تعديل على موعد مباراة النجم الساحلى التونسى ، مؤكدًا أن الأهلى يتعامل فقط مع المكاتبات الرسمية التى تصله.

وأشار عبد الحفيظ إلى أن حمدى فتحى لاعب وسط الفريق توجه إلى

السفارة الألمانية بالقاهرة من أجل استخراج تأشيرة السفر إلى ألمانيا استعدادًا لإجراء جراحة غضروف الركبة.

وأكد مدير الكرة أن وليد سليمان صانع ألعاب الفريق يعانى من كدمة خفيفة فى القدم أبعدته عن تدريبات الكرة موضحاً أن الجهاز الطبى سيطمئن على اللاعب الذى يؤدى حاليا برنامجاً تأهيلياً وبدنياً لمدة 48 ساعة .

وأعلن الجهاز الفنى جاهزية حسام عاشور قائد ولاعب وسط الفريق للمشاركة فى المباريات بعد مشاركته فى مران الفريق الجماعى كاملاً.