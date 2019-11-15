فايلر يمنح صالح جمعة فرصة جديدة في الاهلي

منح السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى لفريق الأهلى فرصة جديدة لصانع الألعاب صالح جمعة بعدما عقد معه جلسة خلال الساعات الماضية وطلب منه استغلال فترة التوقف لاستعادة مستواه الفنى والبدني.
وأغلق فايلر الباب أمام فكرة رحيلصالح جمعة خاصة بعد الإصابة التى تعرض لها محمد محمود صانع ألعاب الفريق الأحمر بقطع فى الرباط الصليبى بجانب التراجع البدنى الواضح للاعب المخضرم وليد سليمان.
ويحسم فايلر مصير هداف فريق الشباب صالح نصر الذى دخل فى أزمة قوية مع إدارة الأهلى بعد تصريحاته التى هاجم خلالها النادى لعدم السماح له بالرحيل فى الموسم الحالى عقب تلقيه عرضًا من نادى النجم الساحلى التونسي.
وقرر فايلر تصعيد اللاعب للفريق الأول لمتابعته عن قرب والحكم على مستواه.
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