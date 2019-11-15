الإسماعيلي يرفض بيع المحمدي للأهلي

رفض المهندس إبراهيم عثمان رئيس النادي الاسماعيلي عرض احد وكلاء اللاعبين المنتمين للنادي الأهلي بانتقال باهر المحمدى أحد نجوم فريق الإسماعيلي الي القلعة الحمراءخلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك في إطار خطة إدارة النادي لعدم التفريط في العناصر المميزة من أجل المنافسة على كافة البطولات.
ويسعي النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب للتعاقد مع باهر المحمدي لتدعيم الجبهة اليمني، في ظل تألق اللاعب بشكل لافت للأنظار وتقديمه مستويات رائعة رفقة الدراويش في المواسم الأخيرة.
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