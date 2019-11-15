وديتان للطلائع استعدادًا لطنطا . . ويحيي يشعل حماس اللاعبين

نجح مجلس إدارة نادى طلائع الجيش فى التعاقد بشكل رسمى مع طارق يحيى لتولى الإدارة الفنية للفريق، خلفاً للبرازيلى سيرجيو فارياس ، وبدأ طارق يحيى مشواره بعقد جلسة مع اللاعبين طالبهم ببذل أقصى جهد فى التدريبات للظهور فى التشكيلة الأساسية للفريق .

وقاد طارق يحيى، أولى مبارياته الودية مع الفريق، أمس الخميس أمام المقاولون العرب والتى أقيمت على ملعب المقاولون بالجبل الاخضر، وفيما يبحث الجهاز الفنى للفريق عن إقامة مبارايتن وديتين خلال الأسبوع المقبل، لتجهيز اللاعبين قبل استئناف الدورى بعد فترة التوقف، استعداداً

لمباراة طنطا فى الجولة السابعة للدورى الممتاز يوم 23 نوفمبر.

وقاد طارق يحيى، تدريبات فريقه لأول مرة يوم الأربعاء الماضي، على ستاد جهاز الرياضة العسكري

وكان مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك قد وافق على اعتذار طارق يحيى عن الاستمرار فى مهمته كمدير لقطاع الناشئين بعد توليه القيادة الفنية للجيش، ووافق أيضًا على انتقال عبد الحميد بسيونى مدير مدرسة الكرة للعمل كمدرب عام مع طارق يحيى .

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ويتكون جهاز طلائع الجيش الجديد من طارق يحيى مديرًا فنيًا وعبد الحميد بسيونى مدربًا عامًا وياسر على مدرب مساعد وسيد السويركى مدربًا لحراس المرمي.

وغادر البرازيلى سيرجيو فارياس المدير الفنى لطلائع الجيش، القاهرة صباح امس الخميس متوجهًا للبرازيل بعد نهاية علاقته بالطلائع التى دامت 125 يوماً ، حيث كان قد تولى المهمة فى 11 يوليو الماضى خلفاً للبلجيكى لوك إيميل.

ويذكر أن البرازيلى سيرجيو قاد طلائع الجيش فى ثلاثة مباريات لم يحقق الفوز فى أياً منهم حيث خسر من المقاولون العرب بهدف دون رد وتعادل مع انبى بهدف لكل فريق ثم تعادل مع بيراميدز بهدفين لكل فريق سجل ثلاثة أهداف وتلقت شباكه أربعة أهداف، فيما تأجلت ثلاثة مباريات أخرى للفريق.