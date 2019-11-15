اليوم إنطلاق كأس العالم لسلاح السيف بمشاركة ابطال العالم

تنطلق اليوم الجمعه فعاليات بطولة كأس العالم لسلاح السيف للرجال احدى الجولات المؤهلة الى اولمبياد طوكيو 2020 بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولى وبمشاركة 200 لاعبا يمثلون 38 دولة. يشارك فى البطولة ابطال العالم اصحاب الصدارة فى التصنيف الدولى وهم المصنف الاول عالميا الكورى سانجوك اوه والمصنفين الثانى الامريكى ايلى دير شويتز والثالث الالمانى ماكس هارتونج والرابع لوكا كورتولى و السابع فينيامين ريشتنكوف والثامن الجورجى ساندرو بازدزى والتاسع الفرنسي بولادى ابيثى. وهم المصنف الاول عالميا الكورى سانجوك اوه والمصنفين الثانى الامريكى ايلى دير شويتز والثالث الالمانى ماكس هارتونج والرابع لوكا كورتولى و السابع فينيامين ريشتنكوف والثامن الجورجى ساندرو بازدزى والتاسع الفرنسي بولادى ابيثى. وتقام اليوم الجمعه منافسات دور المجموعات ويشارك فيها لاعبو منتخبنا الوطنى التسعة ويليها باقى الادوار التمهيدية ال 128 وال 64 . فيما تقام غدا الاحد منافسات الادوار الرئيسية 32 و 16 و 8 والمربع الذهبى والنهائى . بينما تقام منافسات الفرق فى اليوم الثالث والأخير للبطولة بعد غدا الاحد .

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