إتحاد اليد ينشر جدول مباريات دوري المحترفين اليوم

تنطلق اليوم الجمعة مباريات الجولة الثالة عشر من بطولة دوري المحترفين لكرة الي رجال ومرتبط مواليد 2002. المحترفين لكرة الي رجال ومرتبط مواليد 2002. وأعلن اتحاد كرة اليد عن مواعيد مباريات اليوم والتي جاءت علي النحو التالي: Advertisements

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