اتحاد الكرة يخطر IFAB بتعيينات الحكام في الدوري والكأس بعد تطبيق الفيديو

كشف مصدر مسؤول باتحاد الكرة، أن لجنة الحكام برئاسة جمال الغندور ستكون مسؤولة عن إخطار الIFAB بتعيينات الحكام في الدوري والكأس بعد تطبيق تقنية الفيديو.

قال المصدر، انه لابد من الحصول على موافقة واعتماد IFAB قبل تعيين أي طاقم لأي مباراة، حتى يتأكد من حصول الحكم على

رخصة تطبيق الفيديو.

وكان عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة، اكد اعلان خبر مهم عن حكم الفيديو خلال بطولة أفريقيا تحت 23 سنة التي تقام في الفترة من 8 ل22 نوفمبر الجاري.

