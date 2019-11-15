رياضة | اليوم .. مباريات حاسمة للترسانة وبتروجت والقناة في كأس مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم .. مباريات حاسمة للترسانة وبتروجت والقناة في كأس مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق في الثانية إلا ربع من عصر اليوم الجمعة، ثلاث مباريات، في إطار الدور التمهيدي الخامس، من كأس مصر.

ومن المقرر ان يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترسانة، نظيره، فريق المريخ البورسعيدي.

وتأهل الترسانة من الدور الثالث، عقب تغلبه على فريق 6 أكتوبر بنتيجة 4-2، كما تأهل الفريق البورسعيدي على حساب الداخلية 2-1.

وعلى ملعب الأسيوطي، يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت، مواجهة محفوفة بالمخاطر، أمام فريق الفيوم.

وشهدت المباراة السابقة في الدور الثالث للكأس، فوز الفيوم خارج ملعبه على حساب المدينة المنورة بهدف نظيف، كما فاز بتروجت على بهتيم بصعوبة بهدفين مقابل هدف.

Advertisements

وعلى ملعب القناة القديم، في الإسماعيلية، يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بورفؤاد، بيقيادة طارق الصاوي، ضيفًا، على نظيره، فريق القناة، بقيادة حمزة الجمل.

وتأهل القناة من الدور الثالث، عقب الفوز على السكة الحديد بركلات الترجيح 4-3، بعدما إنته اللقاء بالتعادل السلبي.

كما صعد بورفؤاد بركلات الترجيح على حساب فريق منشبة الشهداء، بنتيجة 4-1 عقب التعادل السلبي.

وسيتم اللجوء إلى ركلات الترجيح في حالة إنتهاء أي مباراة بالتعادل، لحسم الفرق الصاعده للدور الخامس.

