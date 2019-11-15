رياضة | مباريات هامة لأندية الإسماعيلية ودمياط والسويس بالقسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مباريات هامة لأندية الإسماعيلية ودمياط والسويس بالقسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشهد الجولة السادسة، لمنافسات دوري القسم الثالث (المجموعة السابعة) إقامة 7 مباريات هامة، ة لأندية الإسماعيلية ودمياط والسويس.

ومن المقرر أن يقام اليوم الجمعة، لقاء وحيد عندا، حل منشية الشهداء ضيفا علي رأس البر ويدخل الشهداء اللقاء بخسارة ثقيلة من النوبة السويسي الحلوة الماضية برباعية مقابل هدف بينما تعادل راس البر سلبيا أمام ابو صوير بملعب ابو صوير

4 مباريات مرتقبة السبت

يستضيف نادي دمياط نادي كهرباء الاسماعيلية العائد بقوة من جديد بعد هزيمتين متتاليتين في الجولتين الأولي والثانية أمام بورتو وسماد السويس وفوز في ثلاث مباريات متتالية علي النوبة ورأس البر وبلدية الاسماعيلية بينما يدخل دمياط اللقاء وهو فائز اللقاء الماضي علي ابو شحاته بهدف نظيف

وفي اللقاء الثاني، يستضيف نادي بلدية الاسماعيلية فريق مركز شباب ابو صوير والفريقان يمتلكان مدير فني جديد حيث تولي حسين عبد المنعم فريق بلدية الاسماعيلية بعد الهزيمة الأخيرة أمام كهرباء الإسماعيلية بسداسية مقابل هدف وإقالة محمد حبيب بينما اعتذر الجهاز الفني للشهداء برئاسة أحمد علي بعد الخسارة الأخيرة أمام النوبة برباعية مقابل هدف

وفي اللقاء الثالث، يحل غزل السويس ضيفا علي النوبة ويدخل النوبة اللقاء منتشيا بفوزه الاخير علي منشية الشهداء برباعية مقابل هدف بينما يدخل غزل السويس اللقاء بعد خسارة اللقاء الماضي أمام سماد السويس بخماسية مقابل هدفين

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وفي لقاء رابع يحل غزل دمياط ضيفا علي بورتو بالسويس ويدخل الغزل متحمسا بعد فوزه الاخير علي بورفؤاد احدي فرق المقدمة وفرسان الرهان بالمجموعة بهدف نظيف بينما يدخل بورتو اللقاء متصدر جدول ترتيب المجموعة السابعة وفوز في الجولة الماضية علي ميت الخولي بخماسية مقابل هدف واحد.

بينما يقام يوم الاثنين، لقاء سماد السويس ميت الخولي بملعب السويس ويدخل السماد اللقاء منتشيا بفوزه الجولة الماضية علي شفيقه غزل السويس بخماسية مقابل هدفين وينافس بشده علي المقدمة بينما خسر ميت الخولي بخماسية مقابل هدف واحد.

بينما يقام الثلاثاء المقبل لقاء بورفؤاد مع مركز شباب ابو شحاته ويدخل بورفؤاد المباراة بعدما خسر في اللقاء الأخير أمام غزل دمياط بهدف نظيف، كما خسر ابو شحاته من دمياط بهدف نظيف.

ترتيب المجموعة السابعة

1- بورتو 13 نقطة

2- بورفؤاد 12 نقطة

3- سماد السويس 11 نقطة

4- النوبة 10 نقاط

5- كهرباء الاسماعيلية 9 نقاط

6- غزل دمياط 9 نقاط

7- دمياط 7 نقاط

8- شباب ابو شحاته 7 نقاط

9- بلدية الاسماعيلية 6 نقاط

10- ميت الخولي 6 نقاط

11- الشهداء نقطتين

12- رأس البر نقطتين

13- ابو صوير نقطتين

14- غزل السويس نقطة وحيدة