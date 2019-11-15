رياضة | بعد تألقه أمام كينيا.. موعد انتقال كهربا للأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد تألقه أمام كينيا.. موعد انتقال كهربا للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم محمود عبد المنعم كهربا، لاعب ديسبورتيفو البرتغالي ومنتخب مصر، مستوى مميز مع الفراعنة ضد كينيا، بالأمس في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى لتصفيات أمم إفريقيا 2019.

ونجح كهربا في تسجيل هدف منتخب مصر الوحيد في اللقاء، بعدما استغل خطأ دفاعي، وقدم مباراة جيدة ليتساءل الجمهور مجددا، عن موقف الأهلي من ضم اللاعب.

وكان منتخب مصر قد تعادل مع كينيا في افتتاح مشواره بتصفيات الكان الإفريقي بهدف لكل منهما، ويستعد الفراعنة لمواجهة جزر القمر يوم الأثنين المقبل في الجولة الثانية للتصفيات.

موعد انضمام كهربا للأهلي

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واستقرت إدارة الكرة بالأهلي على ضم محمود كهربا، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد المستوى المميز للاعب في الفترة الأخيرة، وعدم تأثره بالرحيل عن الزمالك، ويسعى المارد الأحمر للحصول على خدمات كهربا ليكون بديلا لرمضان صبحي حال فشل الأهلي في ضمه بشكل نهائي من هيدرسفيلد الإنجليزي.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويلتقي الأهلي مع فريق الجونة يوم 25 نوفمبر المقبل، في الجولة الخامسة لبطولة الدوري المصري الممتاز، وهي أول لقاء للمارد الأحمر بعد فترة التوقف، وكان اتحاد الكرة قد قرر تأجيل الدوري حتى انتهاء أمم إفريقيا تحت 23 سنة.