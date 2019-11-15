رياضة | اليوم.. منتخب مصر يسافر إلى جزر القمر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. منتخب مصر يسافر إلى جزر القمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تغادر بعثة منتخب مصر لكرة القدم، بقيادة مديره الفنى حسام البدرى، إلى جزر القمر، في الواحدة ظهر اليوم الجمعة، استعدادا لمباراتهما المرتقبة، الإثنين المقبل، فى الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2021.

وكان البدرى قد أعلن ضم 24 لاعبًا فى منتخب مصر ، الذين شاركوا فى معسكر مباراة كينيا فى التصفيات الإفريقية، إلى جزر القمر، وهم:

حراسة المرمى : محمد الشناوى، ومحمد عواد ومحمد بسام.

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الدفاع : أحمد فتحى، ومحمد هانى، وعبدالله جمعة، ومحمود وحيد، ومحمود علاء، ورامى ربيعة، وباهر المحمدى، وأيمن أشرف، وأحمد حجازى.

الوسط : طارق حامد، وعمرو السولية، ومحمد مجدى أفشة، وحسين الشحات، وأحمد السيد زيزو، محمد الننى، ومحمود حسن تريزيجيه، ومحمود عبد المنعم كهربا.

الهجوم : حسام حسن، وأحمد جمعة، وكريم طارق، ومروان حمدى.

وتعادل منتخب مصر ضد كينيا بنتيجة 1-1، أمس، فى الجولة الأولى بتصفيات "كان 2021".