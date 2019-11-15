رياضة | رونالدو يصدم ساري ويوفنتوس بتصريح مثير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رونالدو يصدم ساري ويوفنتوس بتصريح مثير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم فريق يوفنتوس الإيطالي حقيقة معاناته من الإصابة حسبما أشار مدرب اليوفي ماوريسيو ساري.

وقد أشار ساري مدرب اليوفي إلى أن رونالدو يعاني من إصابة في ركبته، مما اضطره لسحبه من الملعب في الدقيقة 55 من الملعب، وهو الأمر الذي أثار غضب الدون مما قاده للتوجه بشكلٍ مباشر إلى غرفة الملابس ومغادرة الملعب متجهًا إلى منزله.

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وقال رونالدو في تصريحاته التي نقلها موقع ‘‘فوتبول إيطاليا‘‘: ‘‘لفتح هذه النشرة الإخبارية، يمكننا تقديم هذه الأخبار: القائد بخير‘‘.

وأضاف الدون: ‘‘أنا لست بخير فقط، لكني يمكنني القول إنني لائق للغاية أيضًا‘‘.

ومن المقرر أن يحجز رونالدو مكانه في تشكيلة البرتغال هذا المساء ضد ليتوانيا في التصفيات المؤهلة ليورو 2020.