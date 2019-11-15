رياضة | موعد مباراة البرازيل والأرجنتين اليوم والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة البرازيل والأرجنتين اليوم والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيكون استاد جامعة الملك سعود بالعاصمة السعودية "الرياض" مسرحا لقمة نارية في السوبر كلاسيكو، بين منتخبا السعودية والأرجنتين، وذلك في السابعة مساء اليوم في لقاء ودي يجمع بين المنتخبين ضمن فعاليات موسم الرياض.

قمة ثأرية بين البرازيل والأرجنتين:

ويسعى راقصو التانجو في مباراة اليوم للثأر من هزيمته أمام منتخب البرازيل، في نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا الأخيرة، والتي توج بها السيلساو.

ويسعي البرغوث الأرجنتيني "ميسي" لقيادة منتخب الأرجنتين للثأر من الهزيمة التي تعرض لها أمام منتخب البرازيل في الدور نصف النهائي من النسخة الماضية في بطولة كوبا أمريكا بهدفين دون رد، كما يسعي للثأر ايضا من خسارة منتخب التانجو لقاء "السوبر كلاسيكو" بالسعودية العام الماضي بهدف دون مقابل.

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وتحمل مواجهة اليوم رقم 11 لميسي ضد منتخب البرازيل، حيث سبق وتقابل نجم برشلونة مع منتخب السامبا في 10 مباريات، فاز في 3 مباريات، وخسر 6 مباريات، وتعادل في مباراة وحيدة، وسجل 4 أهداف.

موعد مباراة البرازيل ضد الأرجنتين اليوم الجمعة 15 – 11:

تنطلق أحداث المواجهة المثيرة بين منتخب البرازيل ونظيره منتخب الأرجنتين اليوم الجمعة 15 / 11 / 2019 في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والثامنة مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والخامسة مساءًا بالتوقيت العالمي "جرينتش"، وستقام المباراة على أرضية ملعب "جامعة الملك سعود".

القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين والبرازيل في (السوبر كلاسيكو):

يمكنكم متابعة البث التليفزيوني لمباراة السوبر كلاسيكو بين منتخبي البرازيل والأرجنتين اليوم الجمعة 15 – 11 – 2019 في تمام الساعة السابعة مساءًا عبر قنوات الرياضية السعودية KSA SPORTS 1 HD، بتعليق عربي مميز، ويمكن متابعة القناة على تردد ( 12284-نايل سات ) – ( 12149-عرب سات )، معدل ترميز 27500، والاستقطاب ( نايل سات-عمودي v ) – ( عرب سات – أفقي H )، معامل التصحيح 5/6.